Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Widerstand durch alkoholisierten Störer

Groß Plasten (ots)

Am 12.08.2024 um 19:40 Uhr kam es in Groß Plasten zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein alkoholisierter Randalierer in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde.

Vor dem Eintreffen der Kollegen aus Waren soll der Störer aufgrund des vorangegangenen Genusses alkoholischer Getränke negativ im Haus aufgefallen sein. Er entleerte einen Eimer Tabak im Treppenaufgang, woraufhin eine Bewohnerin des Hauses die Polizei informierte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille. Der 29-jährige Deutsche wurde zur Prüfung der Gewahrsamstauglichkeit in ein Krankenhaus verbracht. Auf dem Weg dorthin kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen des Mannes gegenüber den Polizeibeamten sowie zu mehreren Beleidigungen. Er betitelte die Beamten unter anderem als "dreckige Schweine" und "Arschlöcher".

Die Polizeibeamten blieben während des Einsatzes unverletzt.

Der Beschuldigte wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 29-Jährigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell