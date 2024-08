Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Graffiti am Waldschlösschen

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Zeit, zwischen 20:00 Uhr und 03:00 Uhr, die Fassade am Eingangsbereich des Stadions auf der Barbarossastraße beschmiert. Bisher unbekannte Täter sprühten unter anderem die Buchstaben "SFS" und "Scheiß SVL" an die Fassade. Vermutlich gehören die Täter der Ultraszene an Siegen an, die am heutigen Freitag eine Begegnung mit dem SV Lippstadt 08 haben. Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell