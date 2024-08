POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Soest-Hiddingsen (ots) - Am gestrigen Morgen gegen 07:50 Uhr kam es in der Straße "Lanner" zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Der 22-jährige Soester fuhr mit seinem Auto auf der Straße in Richtung Ruploh. In einer leichten Rechtskurve kam der Soester nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich am Arm und musste sich notärztlich behandeln lassen. ...

