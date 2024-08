Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Randalierer verletzt drei Personen am Dönerladen

Lippstadt-Benninghausen (ots)

Am gestrigen Donnerstag um 19:35 Uhr hat ein Mann in der Dorfstraße in Lippstadt-Benninghausen vor einem dortigen Dönerladen randaliert.

Der 42-jährige Lippstädter hat laut Zeugen Streit gesucht und mehrfach die anwesenden Gäste belästigt. Danach hat er mit einem Teller in Richtung eines 44-jährigen Coesfelders geworfen, der vor ihm auf dem Boden gelandet ist. Den 44-jährigen und einer 28-jährigen aus Hemer sowie einem 30-jährigen, ebenfalls aus Hemer, hat der Täter dann noch mit seinem Gehstock geschlagen. Alle drei wurden dabei leicht verletzt. Geschockt war sicherlich auch das Kind, von dem der 44-jährige den Roller nahm und ihn in Richtung der Verletzten warf.

Die eingesetzten Beamten konnten den Randalierer dann in einem Gebüsch in der Nähe der Tatörtlichkeit festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Nacht jedenfalls durfte er im Gewahrsam der Polizei verbringen, was die anwesenden Gäste des Dönerladens samt seinem Betreiber sicherlich beruhigt hat.

Warum der Lippstädter sich so gehen ließ, bleibt derzeit offen. Die Ermittlungen dazu laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell