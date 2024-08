Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ladendieb überführt - Fahrradeigentümer gesucht

Soest (ots)

Bereits am 21. Juni 2024, gegen 15:58, konnte die Polizei einen tatverdächtigen Ladendieb dank einer aufmerksamen 33-jährigen Zeugin aus Soest festnehmen. Der 26-jährige Algerier, der grundsätzlich ohne festen Wohnsitz ist und sich gelegentlich in der Zentralen Unterkunftseinrichtung (ZUE) in Castrop-Rauxel aufhält, wird des Ladendiebstahls beschuldigt - gemeinsam mit zwei bisher unbekannten, flüchtigen Tätern. Er klaute Parfüm in einem Drogeriegeschäft in der Soester Fußgängerzone (Brüderstraße), das bei seiner Festnahme sichergestellt werden konnte. Zudem führte der Beschuldigte ein hochwertiges Fahrrad mit sich, dessen Eigentum er nicht nachweisen konnte.

Da das Fahrrad bis dato nicht als gestohlen gemeldet worden ist, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Eigentümer des Rads. Der Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer haben, können sich gerne bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 91000 melden.

