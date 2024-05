Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (BAB 81 Hegaublick/ Landkreis Konstanz) Illegales Kraftfahrzeugrennen (19.05).

BAB81 Bereich Engen (ots)

Mit einer Strafanzeige müssen zwei Schweizer Staatsangehörige rechnen, welche sich mit ihren Fahrzeugen -einem Porsche und einem BMW- ein Rennen auf der BAB 81, zunächst in Fahrtrichtung Engen und später in Fahrtrichtung Geisingen, lieferten. Laut Aussagen mehrerer Zeugen beschleunigten die Fahrzeugführer mehrfach stark, überholten sich und weitere unbeteiligten Verkehrsteilnehmer rechts sowie auf dem Standstreifen. Auch bremsten beide Fahrzeuge kurzzeitig auf derselben Höhe ab und beschleunigten kurz darauf wieder. Durch polizeiliche Fahndungsmaßnahmen konnten die Fahrzeugführer beim Versuch der Rückreise in die Schweiz gestoppt werden. Die Führerscheine und Mobiltelefone der Fahrzeugführer wurden an Ort und Stelle beschlagnahmt.

