PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ versuchter Raub +++ Tresor aus Betriebsgebäude entwendet +++ auf Parkplatz beleidigt und geschlagen +++ E-Bike aus Keller gestohlen +++ Verkehrsunfallflucht in Linter +++

Limburg (ots)

1.

Versuchter Raub 65611 Brechen-Niederbrechen, Marktstraße Samstag, 12.10.2024, 03:28 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurden vier Geschädigte von zwei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe ihres Geldes aufgefordert.

Die vier Geschädigten aus dem Landkreis Limburg-Weilburg und dem Rhein-Lahn-Kreis waren zur Tatzeit auf dem Heimweg von der Kirmes in Niederbrechen. In der Marktstraße wurde sie von zwei unbekannten Tätern angesprochen. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der Täter die Geschädigten auf, ihre Geldbörsen vorzuzeigen und ihr Bargeld auszuhändigen. Einer der Geschädigten wurde von einem der unbekannten Täter zudem in den Schwitzkasten genommen. Als die Täter bemerkten, dass einer der Geschädigten die Polizei verständigt hatte, ergriffen sie die Flucht. Die unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Männlich, 20 Jahre alt, 175cm groß, 3-Tage-Bart, muskulöse Statur, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit weißem Pullover, schwarzer Jacke, schwarzer Hose, Bauchtasche 2. Männlich, 20 Jahre alt, 190cm groß, dünn, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit weißem Pullover, weißer Trainingshose und schwarzer Bauchtasche

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2.

Tresor aus Betriebsgebäude entwendet 35799 Merenberg, Industriestraße Freitag, 11.10.2024, 21:57 Uhr bis Samstag, 12.10.2024, 03:15 Uhr

Im Tatzeitraum drangen unbekannte Täter in ein Betriebsgebäude ein und entwendeten einen Tresor.

Unbekannte Täter brachen die Haupteingangstür zum Betriebsgebäude eines fleischverarbeitenden Betriebes im Industriegebiet in Merenberg ein. Im Gebäudeinneren wurden mehrere Bürotüren aufgebrochen und Räume durchsucht. Aus einem Raum wurde ein ca. 250 kg schwerer Tresor entwendet.

Die Kriminalpolizei in Limburg bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 zu melden.

3.

Auf Parkplatz beleidigt und geschlagen 65589 Hadamar, Mainzer Landstraße Freitag, 11.10.2024, 19:01 Uhr

Der Geschädigte wurde von einem unbekannten Täter beleidigt und ins Gesicht geschlagen.

Zur Tatzeit parkte der 28-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Limburg-Weilburg auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mainzer Landstraße in Hadamar. Auf dem Parkplatz verweilte bereits der unbekannte Täter mit einem Begleiter. Dieser warf einen Böller auf den Parkplatz. Der Geschädigte rügte dieses Verhalten. Daraufhin wurde er zunächst beleidigt und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten der unbekannte Täter und sein Begleiter in Richtung Innenstadt. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 35 Jahre alt, 185cm groß, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde, kurze Haare, Brille, bekleidet mit schwarzer Jacke, dunkler Hose, weißen Kopfhörer, führte ein Fahrrad mit

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4.

E-Bike aus Keller gestohlen 65549 Limburg, Dr.-Wolff-Straße Samstag, 21.09.2024 bis Freitag, 11.10.2024, 18:45 Uhr

Unbekannte Täter brachen die Tür zu einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten ein E-Bike.

Im Tatzeitraum gelangte unbekannter Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Wolff-Straße in Limburg. Die mit einem Schloss gesicherte Kellertür wurde aufgebrochen. Anschließend entwendete unbekannter Täter aus dem Kellerraum ein graues E-Bike der Marke Pegasus, Modell: Solero E 8 Cross.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 in Verbindung zu setzen.

5.

Verkehrsunfallflucht in Linter 65550 Limburg-Linter, Kleiner Ring Freitag, 11.10.2024, zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr

Ein unbekannter Täter streifte mit seinem Fahrzeug den geparkten Pkw des Geschädigten und flüchtete von der Unfallstelle.

Ein Zeuge parkte den blauen Pkw, VW, Polo des Geschädigten gegen 18:00 Uhr in der Straße Kleiner Ring in Limburg-Linter. Als der Zeuge gegen 20:00 Uhr zurück zu dem Pkw kam, bemerkte er Unfallspuren in Form von Kratzern, abgerissenem Außenspiegel und zersprungener Seitenscheibe auf der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Hinweise zu dem derzeit unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 / 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell