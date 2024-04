Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer soll nach Verkehrsunfall geflüchtet sein

Zahrensdorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am frühen Mittwochabend auf der B 5 bei Zahrensdorf sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Nach Angaben einer 24-jährigen Autofahrerin habe gegen 18:30 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Dersenow ein entgegenkommendes Auto einen Fahrradfahrer überholt, wobei der PKW in den Gegenverkehr geriet. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto zu verhindern, habe die 24-Jährige mit ihrem BMW ausweichen müssen, wobei sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. In weiterer Folge stieß sie mit ihrem Auto gegen eine Schutzplanke und gegen einen Leitpfosten. Der Fahrer des entgegenkommenden PKW sei nach dem Vorfall ohne anzuhalten davongefahren. Auch der Fahrradfahrer soll seinen Weg ohne anzuhalten fortgesetzt haben. Durch den Unfall kam es zum Sachschaden am Auto, dessen Gesamthöhe auf ca. 4.000 Euro geschätzt wurde. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) nahm eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall oder zum flüchtigen PKW. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei auch den betreffenden Fahrradfahrer, der von dem mutmaßlichen Unfallverursacher überholt wurde, sich bei der Polizei zu melden.

