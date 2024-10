POL-LM: Bedrohung auf der Kirmes +++ Rollerdiebstähle +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Vor Verkehrskontrolle geflüchtet +++ Kontrollen "Sichere Innenstadt Limburg"

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Bedrohung auf der Kirmes,

Niederbrechen, Am Festplatz, Montag, 14.10.2024, 22:15 Uhr

(Reu) Am Montagabend kam es auf der Kirmes in Niederbrechen zu einer Bedrohung. Gegen 22:15 Uhr wurde ein 17-Jähriger aus Brechen auf dem Festplatz von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht, konnte aber den Angreifer von sich wegstoßen und flüchten. Kurze Zeit später wurde er vor dem Festzelt von einem zweiten Unbekannten verbal angegangen. Die Hintergründe der Taten sind Bestandteil der Ermittlungen.

Bei den beiden unbekannten Männern soll es sich im Fall der ersten Bedrohung um einen ca. 180 cm großen, 16- bis 17-jährigen jungen Mann "mitteleuropäischen Phänotyps", handeln, der mit einer blauen Winterjacke und einer blauen Hose bekleidet war. Zudem trug er eine schwarze Baseball-Cap. Im zweiten Fall wird der Täter als ein 16 bis 18 Jahre alt beschrieben. Er habe einen orangefarbenen Pullover und eine blaue umgedrehte Baseball-Cap getragen.

Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die Beobachtungen zu den Vorfällen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Rollerdiebstähle,

Bad Camberg, Jahnstraße und Erbach, Zum Herrenberg, Samstag, 12.10.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 13.10.2024, 13:10 Uhr und Montag 11.10.2024

(cw)Die Polizei in Bad Camberg ermittelt in mehreren Fällen von Rollerdiebstahl. Eine 28-Jährige hatte am Samstag gegen 15 Uhr ihren Roller der Firma Peugeot in der Jahnstraße abgestellt. Bei ihrer Rückkehr Am Sonntag gegen 13:10 Uhr musste sie feststellen, dass der Roller gestohlen worden war. Es handelt sich um einen Roller des Modells Kisbee 4T in Weiß. Letztmalig war das Versicherungskennzeichen "UMJ 464" angebracht. Weiterhin wurde Im Stadtteil Erbach auf dem Parkplatz eines Kindergartens in der Straße "Zum Herrenberg" ein blauer Roller der Marke Peugeot aufgefunden. Dieser war zwischen dem 02.10.2024 und dem 04.10.2024 auf dem Caspar-Hofmann-Platz in Bad Camberg gestohlen worden. Für die Polizei ist auch der Verbleib des blauen Rollers zwischen dem 02.10.2024 und dem 11.10.2024 von Interesse.

Hinweise zu den beiden Fällen nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen

3. Sachbeschädigung an PKW,

Bad Camberg, Pommernstraße, Montag, 14.10.2024, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr

(Reu) Am Montagnachmittag wurde zwischen 15 und 17 Uhr in der Pommernstraße in Bad Camberg ein grauer Ford von Unbekannten beschädigt, indem an dem PKW mehrere Reifen zerstochen wurden. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 300 Euro.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 06431-91400 bei der Polizeistation Limburg zu melden.

4. Vor Verkehrskontrolle geflüchtet,

Elz, Limburger Straße, Samstag, 12.10.2024, 2:50 Uhr

(kg/cw)Der Versuch, in Elz einer Verkehrskontrolle zu entfliehen, bescherte am frühen Samstagmorgen einer Verkehrsteilnehmerin mehrere Strafanzeigen. Gegen 2:50 Uhr beabsichtigte eine Streife der Polizei, in der Limburger Straße einen Skoda einer Kontrolle zu unterziehen. Zuvor gingen Meldungen ein, dass die Fahrerin des PKW andere Verkehrsteilnehmer mit ihrer Fahrweise ausbremsen würde. Auf die Anhaltesignale der Streife reagierte die 19-jährige Fahrerin zunächst nur zum Schein, da sie nach dem Anhalten am Straßenrand ihr Fahrzeug im Anschluss stark beschleunigte, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die daraus resultierende Verfolgungsfahrt konnte nach wenigen Kilometern in Limburg erfolgreich beendet werden. Nach der anschließenden Verkehrskontrolle war schnell der Grund für die Flucht klar, denn die junge Fahrerin war nicht im Besitz eines Führerscheins und auch die Eigentumsverhältnisse des PKW waren unklar. Die junge Frau gab hingegen an, mit ihren Freundinnen nur eine "Spritztour" machen zu wollen. Der 19-Jährigen droht nun aufgrund dieser "Spritztour" ein Strafverfahren.

5. Kontrollen "Sichere Innenstadt Limburg",

Limburg, Innenstadt,Freitag, 11.10.2024 und Montag, 14.10.2024

(cw)Sowohl am Freitag als auch Montag führten Einsatzkräfte der Landespolizei und der Stadt Limburg Kontrollen in der Innenstadt durch.

Am Freitagabend führten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeistation Limburg und des Ordnungsamts eine gemeinsame Kontrolle in der Innenstadt durch. Der Fokus lag in diesem Fall auf der Waffenverbotszone im Bereich des Bahnhofs. Dabei wurden sie leider auch fündig. Eine der kontrollierten Personen führte ein Messer mit sich und muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Am Montagabend hingegen wurde die Polizei Limburg durch Kräfte des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Zwischen 14 Uhr und 20:15 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten nicht nur in der Waffenverbotszone, sondern auch den Straßenverkehr. An diesem Tag wurden mehrere Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Konsumcannabisgesetz gefertigt. Insgesamt wurden an beiden Tagen 67 Personen und 21 Fahrzeuge kontrolliert. Im Rahmen des Konzeptes "Sichere Innenstadt" wird die Polizei mit der Stadt Limburg und der Bundespolizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Limburger Innenstadt Präsenz zeigen.

