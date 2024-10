PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Körperverletzung am Bahnhof +++ Bedrohung an der Haustür

Limburg (ots)

1. Körperverletzung am Bahnhof,

Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 16.10.2024, 20:20 Uhr

(cw)In Limburg wurde am Mittwochabend ein Mann geschlagen. Ein 19-Jähriger war gegen 20:20 Uhr im Bereich des Bahnhofs unterwegs, als ihn ein unbekannter Mann ansprach. Während des Gesprächs begann der Täter unvermittelt, den 19-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und ihn zu treten. Danach flüchtete der Schläger. Der Angreifer kann nur als dunkel gekleidet beschrieben werden. Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei Limburger unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 über ihre Wahrnehmungen zu informieren.

2. Bedrohung an der Haustür,

Bad Camberg, Pommernstraße, Mittwoch, 16.10.2024, 21:55 Uhr

(cw)Am späten Mittwochabend wurde ein Mann in Bad Camberg an seiner Haustür bedroht. Gegen 21:55 Uhr klingelten zwei Männer in der Pommernstraße bei dem 52-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses. Als dieser den Einlass verwehrte, wurden beide aggressiv und bedrohten den Hausbewohner verbal. Der 52-Jährige konnten nur einen der Männer beschreiben. Der Aggressor sei etwa 1,80m groß und habe dunkle Bekleidung sowie einen Schal und eine Mütze getragen. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell