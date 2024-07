Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Medizinischer Notfall ohne Fremdverschulden

Bingen (ots)

Am Donnerstag, den 04.07.2024 gegen 21.32 Uhr erlitt ein Fußgänger in 55411 Bingen in der Rathausstraße einen internistischen, medizinischen Notfall. Eine Fremdweinwirkung von anderen Personen kann hier ausgeschlossen werden. Der Passant benötigte dringende ärztliche Versorgung, was auch den Einsatz eines Rettungshubschraubers zur Folge hatte. Der eingesetzte Rettungsdienst und Notarzt mussten allerdings die Örtlichkeit verlegen, da Angehörige durch diesen Notfall psychisch belastet waren und selbst einer medizinischen Betreuung bedurften.

