POL-LM: E-Scooter gestohlen

Limburg, Eschhofen, Bahnhofstraße, Montag, 14.10.2024, 17 Uhr bis 20 Uhr

(cw)Bereits am Montagabend wurde in Limburg-Eschhofen ein E-Scooter gestohlen. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr stahlen Unbekannte vom Hof einer Pizzeria in der Bahnhofstraße einen E-Scooter der Marke "Segway Ninebot Max" in schwarz. Zuletzt war an dem Gefährt das Versicherungskennzeichen "105 SGD" angebracht. Wer Angaben zum Verbleib des Kfz machen kann oder die Tat gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

