PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Diebstahl eines PKW in Frickhofen +++ Unfallflucht in Kirberg +++

Limburg (ots)

1.Diebstahl eines PKW

Dornburg, Frickhofen

Freitag, den 18. Oktober 23.00 Uhr bis Samstag, den 19. Oktober 2024 06.00 Uhr

Zwischen Freitagabend und Samstag Morgen wurde in Frickhofen ein Audi A3 entwendet.

Der Eigentümer stellte den Audi A3 am Freitagabend in seiner Hofeinfahrt in Frickhofen ab. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr in der Einfahrt steht. Hinweise auf einen Täter liegen keine vor. Der Audi hat das Kennzeichen LM-L 802.

Hinweise können jederzeit bei der Polizei in Limburg (06431 - 91400 ) oder jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

2.Unfallflucht in Kirberg

Freitag, den 18. Oktober 2024 um 23.55 Uhr

Am Freitagabend verunfallte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten PKW. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Am Freitagabend fuhr ein unbekanntes Fahrzeug auf der Mainzer Landstraße durch Kirberg, Fahrtrichtung Wiesbaden. Aus ungeklärter Ursache kollidierte das Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Aufprall entstand an dem geparkten PKW ein Sachschaden von 5.000 EUR. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung. An der Unfallstelle konnten Trümmerteile des Verursachers festgestellt werden.

Hinweise können jederzeit bei der Polizei in Limburg (06431 - 91400 ) oder jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

