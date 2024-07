POL-PDLD: Exhibitionist gefasst

Germersheim (ots) - Am Sonntagmittag gegen 12:45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Germersheimer mit seinem Fahrrad die Klosterstraße in Germersheim. Aufgrund einer eigens eingeleiteten Vollbremsung stürzte der Mann und verletzte sich hierbei leicht an den Ellenbogen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei ihm ein Atemalkoholwert von knapp über 3,8 Promille festgestellt werden. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ...

mehr