POL-LM: Widerstand auf Oktoberfest in Limburg +++ Wohnungseinbruch +++ Einbrüche in Gewerbebetriebe +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Unfall auf der B 456 +++ Geschwindigkeitsmessungen in Limburg

1. Widerstand auf Oktoberfest in Limburg,

Limburg, St.-Foy-Straße, Sonntag, 20.10.2024, 23:40 Uhr

(cw)In der Nacht auf Sonntag widersetzte sich in Limburg ein Mann einer Personenkontrolle und leistete Widerstand.

Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte gegen 23:40 Uhr ein 26-Jähriger in der St.-Foy-Straße auf dem Festgelände kontrolliert werden. Die Aufforderung, stehen zu bleiben, ignorierte der Limburger und versuchte sich gewaltsam der Kontrolle zu entziehen, so dass ihn die Beamten fesseln und zur Dienststelle verbringen mussten. Dort stellten die Beamten zusätzlich fest, dass der Mann Drogen mit sich führte und vermutlich selbige auch konsumiert hatte. Nach einer Blutentnahme konnte der 26-Jährige die Wache wieder verlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

2. Wohnungseinbruch,

Bad Camberg, Mühlweg, Freitag, 18.10.2024, 10:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(cw)Am Freitag brachen Unbekannte in eine Wohnung in Bad Camberg ein.

Zwischen 10:30 Uhr und 19:45 Uhr suchten der oder die Täter die Räumlichkeiten in einem Mehrfamilienhaus im Mühlweg heim. Die Einbrecher nutzen dabei die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Dort durchsuchten sie alle Räume und entwendeten Wertgegenstände. Zusätzlich verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Einbrüche in Gewerbebetriebe,

Limburg, Offheim, Am Fleckenberg und Löhnberg, Brunnenstraße,

Freitag, 18.10.2024, 13:30 Uhr bis Montag, 21.10.2024, 3 Uhr und Samstag, 19.10.2024, 21 Uhr bis Sonntag, 20.10.2024, 8:20 Uhr

(cw)Am Wochenende waren zwei Firmen in Limburg und Löhnberg Ziel von Einbrechern.

Im Limburger Stadtteil Offheim drangen die Täter zwischen Freitag, 13:30 Uhr und Montag, 3 Uhr in ein Bürogebäude ein. Im Inneren brachen die Täter mehrere Türen und Schränke auf. Ob etwas entwendet wurde wird aktuell ermittelt. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. In Löhnberg war zwischen 21 Uhr am Samstag und Sonntag, 8:20 Uhr eine Pizzeria in der Brunnenstraße das Ziel von Einbrechern. Hier hebelten der oder die Täter eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Es wurden etwa 150 Euro entwendet. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an PKW,

Limburg, Ferdinand-Dirichs-Straße, Samstag, 19.10.2024, 21:30 Uhr bis 23:30 Uhr

(cw)Samstagabend brachen Unbekannte einen PKW in Limburg auf brachiale Weise auf.

Zwischen 21:30 Uhr und 23:30 Uhr machten sich die Täter an einem weißen Fiat in der Ferdinand-Dirichs-Straße in Höhe der Hausnummer 21 zu schaffen. Zunächst riss der Täter derart gewaltsam an einem Türgriff des Fiats, so dass dieser abriss. Als der Aufbrecher so nicht ins Innere gelangen konnte, schlug er kurzerhand die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl diverse Gegenstände aus dem Innenraum. Der Wert des Stehlguts beträgt etwa 400 Euro, auch der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5. Unfall auf der B 456,

Gemarkung Weilmünster, Bundesstraße 456, Samstag, 19.10.2024, 7:54 Uhr

(cw)Samstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 456 bei Weilmünster ein Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten.

Gegen 8 Uhr war ein mit sieben Personen besetzter slowakischer Dacia Jogger auf der Bundesstraße 456 von Grävenwiesbach in Richtung Weilmünster-Dietenhausen unterwegs. Zwischen den beiden Orten bog der 38-jährige Fahrer des Dacia unvermittelt nach links auf einen Feldweg ab. Der Fahrer eines hinter dem Dacia befindlichen Ford Transit konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vollbesetzten Fahrzeug. Dieses wurde durch den Aufprall abgewiesen und prallte gegen einen Baum. Alle sieben Insassen des Dacia wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Das Fahrzeug selbst war nicht länger fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. Es entstand ein vierstelliger Sachschaden. Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Geschwindigkeitsmessungen in Limburg,

Limburg, Schiede und Bundessstraße 8, Freitag, 18.10.2024, 17:30 Uhr bis 22:20 Uhr

(cw)Freitagabend führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes in Limburg zwei Geschwindigkeitsmessungen in Limburg durch.

Zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr wurde eine Messung auf der Bundesstraße 8 in der Nähe des ICE - Bahnhofs in Richtung Lindenholzhausen durchgeführt. Bei über 1.100 gemessenen PKW wurden jedoch nur 28 Verstöße festgestellt. Der schnellste gemessene PKW war mit 99 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Anschließend wurden von 20:45 Uhr bis 22:20 Uhr die Fahrzeugführerinnen und -führer in der Straße "Schiede" überprüft. Von über 400 gemessenen Kfz waren hier nur 14 Kfz zu schnell. Der schnellste PKW war mit 57 km/h bei erlaubten 40 km/h unterwegs. Bei insgesamt 1585 gemessenen PKW wurden an diesem Abend erfreulicherweise nur 42 Verstöße registriert.

