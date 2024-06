Freiwillige Feuerwehr Burscheid

FW Burscheid: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Burscheid (ots)

Am Sonntagvormittag wurde der Löschzug Stadtmitte gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Leverkusen alarmiert.

Vor Ort angekommen fanden die Einsatzkräfte, kurz vor dem Autobahnkreuz Leverkusen, einen Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen vor. Bei den meisten Fahrzeugen waren die Airbags bereits ausgelöst. Umgehend wurde durch die Feuerwehr die Einsatzstelle abgesichert, wozu die zwei Überfahrspuren zur BAB 3 gesperrt wurden. Zudem wurde der mitalarmierte Rettungsdienst bei der Betreuung aller Beteiligten Personen unterstützt.

Massenanfall an Verletzten

Da nahezu alle beteiligten Fahrzeuge voll besetzt waren, ergab sich für die Einsatzkräfte eine entsprechend hohe Anzahl an Verletzten und Beteiligten Personen. Daher entschied der anwesende Notarzt, dass weitere Rettungsmittel nachalarmiert werden müssen. Dies hatte zur Folge, dass die Alarmstufe "ManV 2" (Massenanfall an Verletzten Stufe 2) ausgelöst wurde. Von den insgesamt 15 Beteiligte Personen, wovon die meisten nur leicht bzw unverletzt waren, benötigten lediglich eine Betreuung vor Ort. Einige wurden jedoch auch in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Am Ende waren insgesamt 11 Rettungswagen (RTW), 6 Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), 3 Krankentransportwagen (KTW) sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst (OrgL) und Leitender Notarzt (LNA) anwesend. Aufgrund der ManV-Alarmierung wurde zudem die IuK-Einheit (Information- und Kommunikation) des Rheinisch-Bergischen-Kreis alarmiert.

Einsatzzelt spendet Schatten

Aufgrund der warmen Temperaturen und des sonnigen Wetters bauten die Einsatzkräfte der Burscheider Feuerwehr ihr aufblasbares Einsatzzelt auf. Dies spendete Schatten und schützte auch vor neugierigen Blicken, während sich der Rettungsdienst um die Beteiligten und Verletzten sorgte.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die zuständige Polizei. Während des Einsatzes bildete sich ein langer Stau.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Burscheid, übermittelt durch news aktuell