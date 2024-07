Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Weissach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (01.07.2024) gegen 21.30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 bei Weissach ereignete. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim zu einer Kollision zwischen einem Audi eines 33-Jährigen und einem Mercedes eines 22-Jährigen. Während der Audi-Lenker auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs war, führte der Mercedes-Lenker mutmaßlich ein Überholmanöver durch. Vermutlich in diesem Zusammenhang geriet der 22-Jährige ins Schlingern und auf den linken Fahrstreifen. Der dort fahrende 33-Jährige kollidierte in der Folge mit dem Heck des Mercedes. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, der 33-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die Angabe zu dem Unfallhergang machen können. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell