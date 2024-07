POL-NOM: Brand in einem Industriebetrieb

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Buslinie 4, Northeim, Am Mühlenanger, Northeim (OT Langenholtensen), An der Düne, Samstag, 13.07.2024, 11:58 - 12:05 Uhr NORTHEIM (ilt) - Am Samstagmittag konnte ein bislang unbekannter Täter während der Busfahrt unbemerkt ein Portemonnaie aus einem Rucksack entwenden. Die Geschädigte fuhr zur o.g. Zeit mit der Buslinie 4 von der Haltestelle "Am Mühlenanger" bis "An der Düne". Beim ...

mehr