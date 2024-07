Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Rucksack während Busfahrt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Buslinie 4, Northeim, Am Mühlenanger, Northeim (OT Langenholtensen), An der Düne, Samstag, 13.07.2024, 11:58 - 12:05 Uhr

NORTHEIM (ilt) - Am Samstagmittag konnte ein bislang unbekannter Täter während der Busfahrt unbemerkt ein Portemonnaie aus einem Rucksack entwenden. Die Geschädigte fuhr zur o.g. Zeit mit der Buslinie 4 von der Haltestelle "Am Mühlenanger" bis "An der Düne". Beim Aussteigen vergaß sie ihren Rucksack in dem Bus, konnte diesen aber kurze Zeit später wiedererlangen. Allerdings musste sie feststellen, dass ihr Portemonnaie samt Inhalt entwendet wurde. Zum oben genannten Zeitpunkt befanden sich nur wenige Fahrgäste in dem Bus.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 180,- Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim unter 05551 - 9148 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell