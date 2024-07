POL-NOM: Öffentlichkeitsfahndung nach 80-Jährigen

Einbeck (ots) - Dassel (pap) Eine Pkw Fahrerin aus Deensen befuhr am Donnerstag, 11.07.2024, gegen 07.50 Uhr die Landesstraße 580 von Mackensen in Richtung Dassel. Kurz vor Dassel wollte sie nach link auf die Kreisstraße 515 in Richtung Hunnesrück abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 57 Jahre alten Frau aus einem Dasseler Ortsteil. die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch sie gegen das ...

mehr