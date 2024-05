Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 19 E-Bikes und zwei E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am frühen Mittwochmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Autohaus in Heilbronn. Zwischen 3.30 Uhr und 6.20 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Türe ins Innere des Gebäudes in der Südstraße. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie im Anschluss 19 E-Bikes und zwei E-Scooter. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Eurobereich. Für den Abtransport des Diebesguts muss ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Bikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

