Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am Montagmorgen ein hochwertiges E-Bike in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Zwischen 2.40 Uhr und 6 Uhr machten sich der oder die Täter an dem Zweirad im Tulpenweg zu schaffen. Das Bike war mit einem Schloss an einem Pfosten gesichert. Schloss und Vorderrad befanden sich noch vor Ort. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Fridrichshall.

Beilstein: Nach Unfall auf Supermarktparkplatz sucht die Polizei eine Zeugin

Die Polizei in Weinsberg sucht die Zeugin eines Verkehrsunfalls am 30. April in Beilstein. Gegen 18.15 Uhr waren ein Ford und ein Nissan auf dem Verbindungsweg zwischen zwei Kundenparkplätzen unterschiedlicher Supermärkte miteinander kollidiert. Die Frau war Zeugin des Geschehens, hinterließ allerdings leider keine Erreichbarkeit. Daher wird sie nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell