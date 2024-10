PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Wohnungseinbruch in Kirberg +++ Straßenschilder durch Verkehrsunfallflucht beschädigt +++ Diebstahls aus Kraftfahrzeug +++ Einbrecher auf frischer Tat festgenommen +++

Limburg (ots)

1. Wohnungseinbruch in Kirberg

Hünfelden - Kirberg, Platanenstraße

Samstag den 26.10.2024, 17:30 - 21:20 Uhr

Am Samstagabend den 26.10.2024 kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:20 Uhr in der Platanenstraße in Hünfelden - Kirberg zu einem Wohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude.

Jedwede verdächtige Wahrnehmung im Bereich des Tatortes nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Straßenschilder durch Verkehrsunfallflucht beschädigt

65555 Limburg, Kapellenstraße / Auf der Heide, dortiger Kreisel Sonntag, 27.10.2024 bis 04:00 Uhr

In der Nacht vom Samstag den 26.10.2024 auf Sonntag den 27.10.2024 kam es in Limburg Offheim in der Kapellenstraße Ecke Auf der Heide am dortigen Kreisverkehr zu einer erheblichen Sachbeschädigung durch Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Verkehrsschilder. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort. Es entsand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeug mit anschließender Verwertungstat

35781 Weilburg-Kubach, Frankfurter Straße Samstag, 26.10.2024, 12:10 Uhr und 14:25 Uhr

Am Samstag den 26.10.2024 zwischen 12:10 Uhr und 14:25 Uhr schlugen der oder die unbekannten Täter die Scheibe eines am Straßenrand geparkten schwarzen Pkw der Marke Dacia ein. Aus dem Innenraum wurden diverse Wertgegenstände entnommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbrecher durch aufmerksame Nachbarn beobachtet und durch die Polizei festgenommen

35781 Weilburg, Marktplatz 6

Sonntag, 27.10.2024, 03:07 Uhr

Am Sonntag den 27.10.2024 gegen 03:00 Uhr nachts versuchte ein 43-jähriger männlicher Täter aus Weilburg die Eingangstür eines Cafés am Marktplatz in Weilburg aufzuhebeln. Dabei wurde dieser durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet, der wiederrum die Polizei informierte. Beim Annähern der Streifenwagen ergriff der männliche Täter die Flucht, konnte aber nach kurzer Verfolgung im Nahbereich festgenommen werden. Diverses Einbruchswerkzeug konnte bei diesem aufgefunden und sichergestellt werden. Durch das Hebeln an der Eingangstür entstand ein Sachschaden von ca. 2500,-EUR. Eine Anzeige wurde gefertigt. Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 in Verbindung zu setzen.

