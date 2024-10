Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Neschen (ots)

Am 23.10.2024 gegen 15:12 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der K78 und K82 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 63-jährige Fahrer eines VW befuhr die K82 aus Richtung Neschen kommend und beabsichtigte in die K 78 in Fahrtrichtung Rahms einzubiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Rahms kommenden Skoda. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 63-jährige Fahrer des Skoda die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die gegenüberliegende Schutzplanke abgewiesen wurde. Bei dem Unfall wurden der 63-jährige Fahrer des Skoda und seine 64-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell