POL-PDNR: E-Scooter kontrolliert

Neuwied (ots) - Am Mittwoch, dem 23.10.2024, kam es zwischen 08:00 Uhr und 09:30 Uhr in 56564 Neuwied in der Friedrich-Siegert-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Im genannten Zeitraum wurde ein geparkter PKW (Skoda) von einem bislang unbekannten Beschuldigten beschädigt. Der Beschuldigte dürfte aufgrund des Schadensbildes die hintere Scheibe auf der Fahrerseite auf unbekannte Weise eingeschlagen ...

mehr