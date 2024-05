Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Ladendieb vorläufig fest und findet weiteres Diebesgut auf

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

In den Mittagsstunden des 6. Mai soll ein 65-Jähriger in einer Parfümerie des Kölner Hauptbahnhofs zwei Flaschen Parfüm entwendet haben. Zudem hatte der Serbe weiteres vermeintliches Diebesgut bei sich. Zu allem Überfluss suchte die Staatsanwaltschaft Oldenburg nach dem Mann, der sich überdies unerlaubt in Deutschland aufhielt.

Gegen 13:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv der Parfümerie, wie der 65-Jährige zwei Parfümflaschen aus einem Regal entnahm, in seinen beiden Jackentaschen verstaute und die Filiale ohne zu bezahlen verließ. Die Schadenshöhe belief sich auf 399 Euro. Dazu gezogene Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen fest und verbrachten ihn ins Bundespolizeirevier. Dort identifizierten ihn die Beamten. Der Festgenommene wurde von der Staatsanwaltschaft Oldenburg im Rahmen einer Aufenthaltsermittlung sowie eines Vollstreckungshaftbefehls, in beiden Fällen wegen Diebstahlsdelikten, gesucht. Bezüglich des Haftbefehls muss der Gesuchte noch eine siebentägige Freiheitsstrafe verbüßen.

In seinen mitgeführten Sachen fanden die Beamten bei der Durchsuchung einen Besteckkasten mit dazugehörigem Preisschild auf. Der Wert belief sich auf ca. 250 Euro. Die Uniformierten ermittelten ein geschädigtes Geschäft in der Kölner Innenstadt, aus dem das Besteck zuvor entwendet wurde.

Die Einsatzkräfte eröffneten mehrere Strafverfahren wegen "Diebstahls" sowie einem "Unerlaubten Aufenthalt" und führten den Serben dem Polizeigewahrsam zu. Er muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell