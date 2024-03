Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Am Wortbach/Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Coesfeld (ots)

Zwei leicht verletzte Personen haben Rettungswagen nach einem Unfall am Montagabend (.04.03.) in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Gegen 17.50 Uhr befuhr ein 84-jähriger Sendener mit seinem Auto die Straße Kapellenfeld. An der Einmündung Am Wortbach hielt er sein Auto auf dem rechten Bürgersteig an. Dabei rutschte nach eigenen Angaben sein Fuß vom Gaspedal und er fuhr zurück auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 64-jährigen Sendeners. Das Auto des 89-Jährigen prallte im Anschluss gegen eine Garage linksseitig und kam dort zum Stillstand. Das Auto des 64-Jährigen fuhr gegen eine rechtsseitige Gartenhütte. Den 89-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin brachten Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell