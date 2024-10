PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Deutsche Polizeimeisterschaften im Crosslauf in Mengerskirchen

Limburg (ots)

Am kommenden Samstag, den 02.11.2024, findet in Mengerskirchen im Landkreis Limburg-Weilburg die 21. Deutsche Polizeimeisterschaft im Crosslauf statt.

Alle zwei Jahre wird dieser Wettkampf in wechselnden Bundesländern ausgerichtet, letztmalig von der Bundespolizei in Potsdam.

In der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr werden sich am Samstag mehr als 250 Sportlerinnen und Sportler aller Landespolizeien und der Bundespolizei in Hessen auf der Laufstrecke messen.

Neben mehreren ehemaligen und aktuellen Titelträgerinnen und Titelträgern wird für das Bundesland Bayern auch der aktuelle und zweimalige Deutsche Meister im 5000 Meter-Lauf Florian Bremm an den Start gehen.

Die diesjährige Deutsche Meisterschaft wird in Kooperation mit dem "Leichtathletik Club Mengerskirchen" ausgetragen. Neben den Wettkämpfen der Polizistinnen und Polizisten werden weit über 100 Läuferinnen und Läufer zu der Veranstaltung des LC Mengerskirchen erwartet, die an dem traditionellen "Westerwaldcross" und den Kreismeisterschaften des Landkreises Limburg-Weilburg teilnehmen. Nicht nur Erwachsene werden am Samstag an den Start gehen, bereits am Vormittag werden laufbegeisterte Kinder und Jugendliche ab 11:30 Uhr ihre Laufschuhe anziehen und auf die Strecke gehen.

Auch die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Westhessen wird am Samstagvormittag in Mengerskirchen vor Ort sein und interessierten Jugendlichen und Ihren Angehörigen für Fragen rund um den Polizeiberuf zur Verfügung stehen.

Kommen Sie am Samstag nach Mengerskirchen und feuern Sie die Sportlerinnen und Sportler an. Erleben Sie nicht nur die Deutsche Polizeimeisterschaft im Crosslauf, sondern auch weitere spannende Wettkämpfe während des "Westerwaldcross" des LC Mengerskirchen. Das Polizeipräsidium Westhessen und der LC Mengerskirchen freuen sich auf Ihren Besuch.

