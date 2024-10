PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Wettbüro +++ Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen +++ Verhetzende Parolen gebrüllt und Einsatzkräfte beleidigt +++ PKW touchiert und geflüchtet +++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Wettbüro,

Limburg, Lahnstraße, Sonntag, 27.10.2024, 22 Uhr bis Montag, 28.10.2024, 10:40 Uhr

(cw)Zwischen Sonntagnacht und Montagvormittag wurde in ein Geschäft in Limburg eingebrochen.

Zwischen 22 Uhr und 10:40 Uhr schlug ein Einbrecher mit einem Stein die Scheibe eines Wettbüros in der Lahnstraße ein und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dort stahl er einen dreistelligen Geldbetrag und flüchtete. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen, Hadamar, Steinbach, Zum Kissel, Sonntag, 27.10.2024, 15 Uhr bis Montag, 28.10.2024, 5 Uhr

(cw)Zwei Handwerkerfahrzeuge wurden zwischen Sonntag und Montag in Hadamar Ziel von Werkzeugdieben.

Zwischen 15 Uhr und 5 Uhr wurde die Scheibe eines in der Straße "Zum Kissel" im Stadtteil Steinbach abgestellten Kastenwagens von den Tätern zunächst entfernt. Aus diesem ersten Fahrzeug entwendeten die Täter diverses Werkzeug. Da sich im Innenraum auch der Schlüssel für ein zweites Fahrzeug befand, wurde aus diesem ebenfalls Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Verhetzende Parolen gebrüllt und Einsatzkräfte beleidigt, Limburg, Blumenröder Straße, Dienstag, 29.10.2024, 0:05 Uhr

(cw)Gegen Mitternacht wollten Rettungskräfte und Polizei in Limburg einem Mann helfen. Dieser beleidigte sie stattdessen und brüllte verhetzende Parolen.

Kurz nach Mitternacht wurde eine Streife in die Blumenröder Straße gerufen, da dort der 31-jährige Limburger Hilfe benötigen würde. Als er die Rettungskräfte und Polizei bemerkte, begann der Mann sofort, die Einsatzkräfte als Nazis und Abschaum zu bezeichnen und zu bespucken. Weiter brüllte der 31-Jährige lauthals ausländerfeindliche und rechte Parolen auf der Straße. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Person daraufhin fest. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Da er sich auch später nicht beruhigte, musste der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

4. PKW touchiert und geflüchtet,

Villmar, Peter-Paul-Straße, Montag, 28.10.2024, 8:20 Uhr bis 9 Uhr

(cw)Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich Montagmorgen in Villmar.

Zwischen 8:20 und 9 Uhr kam es in der Peter-Paul-Straße in Höhe der Hausnummer 105 zu einem Unfall zwischen einem dort abgestellten schwarzen Renault Arkana und einem bisher unbekannten Fahrzeug. Dessen Fahrerin oder Fahrer touchierte die linke Fahrzeugseite des Renaults und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen orangefarbenen LKW gehandelt haben. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeistation Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 zu melden.

5. Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW,

Beselich, Obertiefenbach, "Kuhweg" und Landesstraße 3322 Montag, 28.10.2024, 8 Uhr

(cw)Zwei Personen wurden Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Beselich verletzt. Gegen 8 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines LKW die Straße "Kuhweg" in Obertiefenbach. An der Kreuzung mit der Landesstraße 3322 beabsichtigte er, nach aktuellem Kenntnisstand, in diese einzufahren. Hierbei übersah er den Skoda eines 34-Jährigen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Eine 34-jährige Beifahrerin und ein vierjähriges Kind wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Skoda war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt mehr als 10.000 Euro.

