POL-WAF: Warendorf. Fußgängerin von Pkw erfasst

Warendorf (ots) - Während eines Abbiegevorgangs sind am Montag (08.07.2024, 16.23 Uhr) zwei Autos in Oelde zusammengestoßen. Ein 62-jähriger Oelder war auf der Ennigerloher Straße unterwegs. Als er nach links in die Saarlandstraße abbog, stieß er mit einer entgegenkommenden 19-jährigen Frau aus Ennigerloh in ihrem Auto zusammen. Rettungskräfte versorgten die leichtverletzte junge Frau vor Ort, der Oelder blieb ...

