POL-WAF: Beckum. Ermittlungserfolg - Nach Raubüberfall Tatverdächtiger festgenommen

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Wochenende einen VW in Telgte angefahren und beschädigt. Das Auto stand zwischen Samstag (06.07.2024, 13.00 Uhr) und Sonntag (07.07.2024, 15.10 Uhr) auf dem Parkplatz des Flugplatzes Berdel in Telgte und wurde hinten rechts beschädigt. Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

