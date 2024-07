POL-WAF: Oelde. Mehrere Autos angegangen

Warendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag, 06.07.2024, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.50 Uhr, in eine Wohnung an der Gänsestraße in Warendorf ein. In der Wohnung wurden verschiedene Gegenstände zerstört, Angaben zu Diebesgut liegen zurzeit nicht vor. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben, hat unbekannte verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet. Hinweis nimmt die ...

