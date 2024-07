POL-WAF: Beckum. Aug dem Weg in den Urlaub sicher fühlen - Polizei gibt Tipps und Hinweise

Warendorf (ots) - Zwei Passanten sind am Freitag (05.07.2024) unabhängig voneinander von einem freilaufenden Hund in Beckum attackiert worden. Eine 61-jährige Beckumerin war gegen 18.05 Uhr in der Fußgängerzone an der Nordstraße unterwegs, als sie unvermittelt von einem Hund angegriffen und gebissen wurde. Mehrere Passanten aus einem Café eilten der Frau zu Hilfe, sodass das Tier von ihr abließ und flüchtete. Auch ...

