LPI-NDH: Kinderfahrrad vor Freibad gestohlen

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagnachmittag machte sich ein Pkw, der im Welfenweg abgestellt war, selbstständig. Da das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war, setzte es sich auf der abschüssigen Straße in Bewegung und kollidierte in weiterer Folge mit einem anderen geparkten Fahrzeug. An beiden Autos entstand ein Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: ...

