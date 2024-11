PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Halloween im Dienstgebiet +++ Täter flüchten nach Auseinandersetzung +++ Einbrüche in Schule und Supermarkt +++ Kollision im Kreuzungsbereich

Limburg (ots)

1. Halloween im Dienstgebiet,

Bereich Limburg-Weilburg, Donnerstag 31.10.2024

(cw)Nur vereinzelt wurden der Polizei am Donnerstag im Landkreis Limburg-Weilburg Störungen bekannt. Insgesamt verlief der Abend aus polizeilicher Sicht ruhig. Einzig aus Limburg, Dornburg-Frickhofen, Lindenholzhausen und Limburg-Linter wurden vereinzelte Eier- und Böllerwürfe gemeldet. Die Streifen aus Limburg und Weilburg waren in den Abendstunden verstärkt unterwegs, um im Dienstgebiet Präsenz zu zeigen. Bisher wurden im Zusammenhang mit Halloween zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung erstattet.

2. Täter flüchten nach Auseinandersetzung, Weilburg, Mauerstraße, Freitag, 01.11.2024, 00:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag gerieten in Weilburg zwei Männer mit zwei Fremden in Streit, welcher in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Den Angaben der beiden 24- und 19-jährigen Männern nach, hätten sie sich gegen 00:35 Uhr in der Mauerstraße aufgehalten und Alkohol konsumiert. Zuvor hätten sich zwei ihnen unbekannte Männer dazugesellt und dort ebenfalls Alkohol getrunken. Im weiteren Verlauf sei man in Streit geraten und einer der beiden Fremden hätte mit einem hölzernen Gegenstand auf den 24-Jährigen eingeschlagen. Sein Begleiter wiederum habe den 19-Jährigen zu Boden gestoßen. Anschließend seien beide geflüchtet. Der 24-Jährige kam zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Haupttäter mit dem Baseballschläger beschrieben sie als männlich, mit südländischem Erscheinungsbild. Er hatte dunkle Haare und einen Vollbart . Das Alter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er trug eine olivenfarbene Jacke. Von dem zweiten Täter liegt keine Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Während Ferien in Schule eingestiegen, Limburg an der Lahn, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 23.10.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 27.10.2024, 19:30 Uhr

(fh)Im Verlauf der letzten Woche sind Einbrecher in eine Limburger Schule eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Zwischen Mittwoch, dem 23.10. und Sonntag, dem 27.10. machten sich die Täter die Schulferien zu Nutze und betraten unbemerkt das Schulgebäude in der Wiesbadener Straße. In der Schule selbst hebelten sie an mehreren Türen zu Büro- und Lehrerzimmern, durchsuchten diese und entwendeten letztlich Bargeld, mit dem sie unerkannt flüchteten. Wem ist in der zweiten Ferienwoche rund um die besagte Schule etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

4. Supermarkt von Einbrechern heimgesucht, Dornburg-Frickhofen, Limburger Straße, Freitag, 01.11.2024, 02:12 Uhr bis 02:57 Uhr

(fh)In der vergangenen Nacht kam es in Dornburg-Frickhofen zu einem versuchten Einbruch in einen Supermarkt. Im Zeitraum von 02:12 Uhr bis 02:57 Uhr hatten die Täter die Eingangstür des Marktes in der Limburger Straße aufgehebelt und so dessen Vorraum betreten. Auch an der dahinterliegenden Tür zum Verkaufsraum setzten die Einbrecher mit einem Werkzeug an, konnten diese allerdings nicht vollständig öffnen, sodass ihnen ein Einstieg in den Markt letzten Endes verwehrt blieb. Die Täter gaben sich geschlagen und suchten das Weite.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

5. Kollision im Kreuzungsbereich,

Bad Camberg, Hohenfeldstraße, Maria-Schlenz-Straße, Donnerstag, 31.10.2024, 17:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag stießen in einer Kreuzung in Bad Camberg zwei Fahrzeuge frontal zusammen, drei Insassen wurden verletzt. Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrer mit seinem Opel in den Kreuzungsbereich der Hohenfeldstraße/Maria-Schlenz-Straße ein und nahm dabei einem 66-jährigem BMW-Fahrer, welcher in Richtung der Frankfurter Straße unterwegs war, die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin wurde ein Zaun am Unfallort in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Fahrer sowie ein 20-jähriger Mitfahrer des Opel wurden leicht verletzt.

