POL-LM: Fenster aufgehebelt und Haus durchsucht +++ Einbruch in Schule +++ Einbruch in Gaststätte +++ Diebstahl von Außenspiegelabdeckungen +++ Solarpark beschädigt +++ Unfall mit geparktem PKW

1. Fenster aufgehebelt und Haus durchsucht, Bad Camberg, Camberg, Bad Sulza-Ring, Mittwoch, 30.10.2024, 17:04 Uhr bis 18:05 Uhr

(cw)Am späten Mittwochnachmittag brachen Unbekannte in Bad Camberg in ein Einfamilienhaus ein.

Nur knapp eine Stunde, von 17:04 Uhr bis 18:05 Uhr, waren die Bewohner eines Hauses im Bad Sulza-Ring in Camberg außer Haus. Diese kurze Zeit nutzten die Täter aus, um im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ein Fenster aufzuhebeln, in das Haus einzudringen und sämtliche Räume zu durchsuchen. Mit diversen Wertgegenständen und einer auffälligen schwarzen Sporttasche mit roten Streifen traten die Täter die Flucht an. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Einbruch in Schule,

Weilmünster, Laubuseschbach, Vor dem Haag, Donnerstag, 31.10.2024, 1:15 Uhr bis 1:45 Uhr

(cw)In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Schule in Weilmünster ein und verursachten Sachschaden.

Zwischen 1:15 Uhr und 1:45 Uhr brach der oder die Täter über ein Fenster in das Schulgebäude in der Straße "Vor dem Haag" im Ortsteil Laubuseschbach ein. Dort beschädigten sie mehrere Bewegungsmelder und brachen eine Tür auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden nur geringwertige Gegenstände entwendet, der Sachschaden beträgt jedoch mehrere Hundert Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Einbruch in Gaststätte,

Limburg, Diezer Straße, Mittwoch, 30.10.2024, 22:15 Uhr bis 31.10.2024, 7:15 Uhr

(cw)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Gaststätte in Limburg Ziel von Einbrechern.

Zwischen 22:15 Uhr und 7:15 Uhr brachen der oder die Täter in das Lokal in der Diezer Straße ein, indem sie die Scheibe einer Tür einschlugen. Im Inneren durchsuchten sie anschließend alle Räume und flohen mit einem Laptop. Hinweise zu der Tat richten Sie bitte unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 an die Polizei Limburg.

4. Diebstahl von Außenspiegelabdeckungen,

Limburg, Eschhofen, Londoner Straße, Mittwoch, 30.10.2024, 11:50 Uhr bis 22:55 Uhr

(cw)Im Verlauf des Mittwochs wurden in Limburg an einem PKW Teile des Außenspiegels entwendet.

Zwischen 11:50 und 22:55 Uhr war ein weißer BMW auf dem "ICE-Parkplatz" in der Londoner Straße im Stadtteil Eschhofen abgestellt. In diesem Zeitraum entfernte eine unbekannte Person die Kappen von beiden Außenspiegeln und floh mit diesen. Wer im Bereich des Parkplatzes verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

5. Solarpark beschädigt,

Elbtal, Frickhofener Straße, Donnerstag, 24.10.2024 bis Mittwoch, 30.10.2024, 11:50 Uhr

(cw)Unbekannte beschädigten im Laufe der letzten Woche Kabel in einem Solarpark in Elbtal.

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass seit dem vorherigen Donnerstag in dem Solarpark in der Frickhofener Straße unbekannte Personen ein Aluminiumkabel durchtrennten. Durch diese Tat entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

6. Unfall mit geparktem PKW,

Bad Camberg, Schwickershausen, Weilstraße, Donnerstag, 31.10.2024, 1:17 Uhr

(cw)In der Nacht auf Donnerstag kollidierte in Bad Camberg der Fahrer eines PKW mit einem geparkten Kfz.

Um 1:17 Uhr befuhr der 41-jährige Fahrer eines Seat Ibiza die Weilstraße Richtung Hasselbach. Im Verlauf der Straße verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem am Straßenrand geparkten Renault zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt etwa 19.000 Euro. Der 41-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da sich Hinweise ergaben, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Substanzen stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

