PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Mann bewirft Polizist mit Messer+++Betrunkener fährt gegen Hauswand+++Autofahrer mit über 3 Promille+++Betrunken mit beschädigtem Pkw an Tankstelle+++Kontrolle eines E-Scooters mit Folgen+++

Limburg (ots)

1. Mann bewirft Polizisten mit Messer

Elbtal / Heuchelheim Samstag, 02. November 2024 / 10.11 Uhr

Zeugen meldeten männliche Person, die mit einem spitzen Gegenstand verfassungsfeindliche Symbole in einen Pkw ritzt. Bei Eintreffen der Streifen war der 43-Jährige bereits in ein Mehrfamilienhaus geflüchtet. Nach der Zeugenbefragung konnte die Wohnung des Täters lokalisiert werden. Noch während die Polizisten vor dem Haus auf Verstärkung warteten, erschien der gesuchte Täter auf dem Balkon der Hochparterre-Wohnung und bedroht sie mit einem großen Küchenmesser. Als die Polizisten den Schusswaffengebrauch androhten, warf er das Messer unvermittelt auf einen der Beamten. Dieser konnte dem Messer knapp ausweichen. Im Anschluss wurde dem Messerwerfer der Einsatz des Tasers angedroht. Hiervon beeindruckt ließ er sich im Anschluss widerstandslos festnehmen. Der Mann wurde im Anschluss in einer Vitos-Klinik untergebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde im Anschluss eingeleitet.

2. Betrunkener fährt gegen Hauswand

Frickhöfer Straße in Dornburg / Talheim Samstag, 02. November 2024 / 19.11 Uhr

Ein alkoholisierter 26-jähriger Mann ist in den frühen Abendstunden in eine Hauswand gefahren. Ein Gast einer nahegelegenen Kneipe nahm einen lauten Knall wahr und stellte am Nachbarhaus einen Pkw fest, der gegen die Hauswand gefahren ist. Der leichtverletzte Fahrer saß noch am Steuer. Ein verständigter Rettungswagen transporteire den Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer im Krankenhaus Alkoholkonsum festgestellt werden. Im Anschluss musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, wobei die Hauswand nur leicht beschädigt wurde.

3. Verkehrsteilnehmer mit über 3 Promille

Bundesstraße 49 Höhe Heckholzhausen Samstag, 02. November 2024 / 13.00 Uhr

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am 02. November 2024 gegen 13.00 Uhr einen Lkw, der in auffälliger Fahrweise die Bundesstraße 49 in Fahrtrichtung Limburg befahre. Eine sofort entsandte Streife der Polizeistation Weilburg konnte das gemeldete Fahrzeug schließlich im Bereich Heckholzhausen fahrend feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde schnell klar, weshalb der Fahrer nicht mehr in der Lage gewesen war sein Fahrzeug verkehrssicher zu führen. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung hatte einen Wert von über drei Promille ergeben. Der Fahrer musste die Beamten daher zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet wurde. Letztlich wurde festgestellt, dass sich der Beschuldigte aufgrund seiner Alkoholisierung kaum selbstständig auf den Beinen halten konnte. Zu seiner eigenen Sicherheit wurde er daher auf Anordnung einer Richterin zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

4. Betrunken mit beschädigtem Pkw an Tankstelle vorgefahren

Löhnberg Samstag, 02. November 2024 / gg. 20.00 Uhr

Am Samstag gegen 20.00 Uhr meldete sich der Mitarbeiter einer Tankstelle bei der Polizei und melde einen Verkehrsteilnehmer, der soeben mit einem stark beschädigten Fahrzeug vorgefahren sei. Zudem sei der Fahrer vermutlich alkoholisiert. Die nach dort entsandte Streife konnte vor Ort den Pkw Audi des gemeldeten Fahrers vorfinden. An dem Fahrzeug waren wie gemeldet beide Reifen der rechten Seite platt. Der Verdacht des Mitteilers konnte zudem bestätigt werden. Der ebenfalls angetroffene Fahrer des Audi, ein 62 jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis, war offensichtlich deutlich alkoholisiert. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

5. Kontrolle eines E-Scooters mit Folgen

Am Kirmesplatz in 35781 Weilburg Samstag, 02. November 2024 / 22.40 Uhr

Den richtigen Riecher hatte eine Streife der Polizeistation in Weilburg bei der Kontrolle eines E-Scooterfahrers am gestrigen Samstag. Die Beamten hatten den Fahrer gegen 22.40 Uhr in der Straße Am Kirmesplatz angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass der E-Scooter ohne einen gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Zudem zeigte sich der Fahrer während der Kontrolle auffällig, sodass der Verdacht aufkam, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief gleich auf mehrere Betäubungsmittelarten positiv. Auffälligkeiten an dem Elektrofahrzeug legten weiterhin den Verdacht nahe, dass das Fahrzeug dem Fahrer nicht gehört und zuvor entwendet worden war.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell