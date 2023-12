Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Aufmerksame Bewohner melden Brand im Flur

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Odenkirchen-Mitte, Zur Burgmühle, 25.12.2023, 20:15 Uhr (ots)

Am heutigen Abend meldeten Anwohner der Leitstelle der Feuerwehr ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus zur Burgmühle. Beim Eintreffen konnte auf der Vorderseite des Wohnhauses kein Feuer oder Brandrauch festgestellt werden.

Es wurde von den Anwohnern berichtet, dass es im Flur im 6. Obergeschoss des Hauses Unrat gebrannt habe. Das Feuer wurde durch die Anwohner bereits gelöscht. Umgehend wurde ein mit Pressluftatmern und Kleinlöschgerät ausgerüsteter Trupp ins betroffene Geschoss entsandt. Dort wurde ein gelöschter Brand festgestellt und nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Verrauchung im Flur, hielt sich auf Grund der Gebäudebeschaffenheit in Grenzen, so dass keine Anwohner von Rauch bedroht wurden. Die Wohnungen in unmittelbarer Nähe des Brandes wurden vorsorglich kontrolliert. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Nach Abschluss Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße "Zur Burgmühle" zwischen der Wehrstraße und der Burgfreiheit durch die Polizei gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell