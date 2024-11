Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Gemeldeter Gebäudebrand in Halbs entpuppt sich als Kaminbrand

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Halbs (ots)

Am Mittwoch, den 20. November 2024 wurden die Feuerwehren aus Halbs, Hergenroth und Westerburg, sowie die Führungsstaffel und die Wehrleitung der VG Westerburg zu einem gemeldeten Gebäudebrand nach Halbs alarmiert. An der gemeldeten Adresse stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich nicht um einen Gebäudebrand, sondern um einen Kaminbrand handelte. Umgehend wurde durch die Feuerwehren eine Wasserversorgung aufgebaut und die Drehleiter der FF Westerburg in Stellung gebracht. Durch einen Angriffstrupp unter Atemschutz wurde Glut aus dem Kamin entfernt und mittels Auffangwanne ins freie gebracht, wo diese abgelöscht wurde. Über die Drehleiter wurde anschließend der Kamin mittels Kaminkehrgerät von weiteren Ablagerungen und Glut gereinigt. Aufgrund des Brandes im Kamin waren der Keller und das Erdgeschoss des Einfamilienhauses zum Teil stark verraucht. Mittels Belüftungsgerät wurde der entstandene Rauch aus dem Gebäude entfernt. Ein hinzualarmierter Schornsteinfeger kontrollierte und säuberte den Kamin nochmals. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, konnten die Wehren die Einsatzstelle verlassen.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Halbs, FF Hergenroth, Wehrleitung VG Westerburg, Führungsstaffel VG Westerburg, Presseteam, FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst und Polizei Westerburg

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

25

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell