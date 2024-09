Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Springmesser sichergestellt

Görlitz, BAB 4 (ots)

Neben einer Schachtel Zigaretten entdeckten die Einsatzkräfte in der Handtasche einer 25-Jährigen auch ein Springmesser. Das verbotene Messer wurde daraufhin sichergestellt. Die belarussische Eigentümerin, die in der vergangenen Nacht in einem Auto über den Autobahnrastplatz An der Neiße nach Deutschland einreiste, wurde in dem Zusammenhang wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell