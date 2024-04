Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrrad aus Kellerraum gestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagmittag (9.4.) und Donnerstagabend (11.4.) gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Havelstraße. Nachdem sie dort einen Kellerraum aufgebrochen hatten, entwendeten sie aus diesem das Fahrrad einer Bewohnerin. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen einen Schaden von etwa 400 Euro.

Hinweise nimmt das Kommissariat 43 aus Darmstadt entgegen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell