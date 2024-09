BPOLI LUD: Fünf Festnahmen, sieben Haftbefehle

Görlitz, BAB4 (ots) - Am Donnerstagmorgen lotsten die Einsatzkräfte auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße einen ukrainischen Kleintransporter in die Kontrollspur. Das Fahrzeug fuhr wenig später weiter, allerdings ohne eine ukrainische Frau (47). Der Name der 47-Jährige stand auf der Fahndungsliste. Dafür hatte die Staatsanwaltschaft Kempten (Allgäu) gesorgt, nachdem vor fast genau einem Jahr ein ...

mehr