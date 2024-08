BPOLI LUD: E-Scooter verschwindet aus dem Radständer des Görlitzer Bahnhofes

Piensk (Penzig), Görlitz (ots) - Im Morgengrauen des gestrigen Montags nahm der polnische Grenzschutz in der Nähe der Neiße bei Piensk (Penzig) zwei Usbeken (18, 38) fest. Die Männer waren mit ihrem Chevrolet unmittelbar bis an die Grenze gefahren. An Bord ihres Fahrzeuges befanden sich weitere Passagiere. Drei dieser Passagiere hatten im hinteren Fahrgastraum des ...

mehr