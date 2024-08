Polizei Mettmann

POL-ME: Grauer BMW M850i gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - Langenfeld - 2408110

Mettmann (ots)

Am Dienstagmittag, 27. August 2024, wurde ein grauer BMW M850i an der Richrather Straße in Langenfeld gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Am Dienstagmittag stellte eine 38-jährige Essenerin gegen 13 Uhr ihren grauen BMW M850i an der Richrather Straße in Höhe der Hausnummer 1 am Straßenrand ab. Als sie gegen 15 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Auto gestohlen wurde. Die Fahrerin alarmierte richtigerweise die Polizei, die unmittelbar eine Fahndung nach dem Auto einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie die drei Jahre alte Limousine gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Auto mit Essener Kennzeichen (E) hat einen geschätzten Wert von 100.000 Euro.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei keine konkreten Hinweise auf die Täterinnen oder Täter oder den Verbleib des gestohlenen Autos vor. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Autos oder zum aktuellen Standort des gesuchten BMW nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

