Feuerwehren VG Westerburg

FW VG Westerburg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L288 - 3 Personen und 1 Kind verletzt

Westerburg (ots)

Am Sonntagmorgen, den 07.07.2024 wurden die Feuerwehren aus Westerburg, Gershasen, Sainscheid und Wengenroth zu einem Verkehrsunfall auf die Landesstraße 288 bei Westerburg alarmiert. Vor fanden die Einsatzkräfte zwei beteilige Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der L288 vor. Die beteiligten Personen konnten sich eigenständig aus Ihren Fahrzeugen befreien und wurden rettungsdienstlich behandelt. Die Feuerwehren stellen den Brandschutz sicher, sicherten die Unfallstelle weiträumig ab und streuten die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Auf Grund der Anzahl der Verletzten wurden durch die Integrierte Leitstelle in Montabaur drei Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle alarmiert. Der Einsatz war für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Westerburg gegen 11:00 Uhr beendet. Die vier beteiligten Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Kontrolle in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Eingesetzte Feuerwehren:

FEZ Westerburg, FF Westerburg, FF Gershasen, FF Sainscheid, FF Wengenroth, Wehrleitung VG Westerburg, Presseteam, FF VG Westerburg

Weitere Hilfsorganisationen:

Rettungsdienst (3 Rettungswagen), Notarzt und Polizei

Anzahl der Kräfte Feuerwehr:

47

Original-Content von: Feuerwehren VG Westerburg, übermittelt durch news aktuell