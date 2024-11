Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verletzte - Mutmaßlich Pfefferspray in Schultoilette versprüht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Freitag (08.11.2024) in einer Schule an der Breitscheidstraße mutmaßlich Pfefferspray versprüht. Die Täter versprühten das Reizgas offenbar zwischen 08.30 Uhr und 09.15 Uhr in einer Jungentoilette im ersten Obergeschoss. Nachdem mehrere Schüler über Atemwegsreizungen klagten, alarmierte die Schulleitung die Polizei. Die Beamten brachten alle Schüler in die angrenzende Turnhalle, während die Feuerwehr die Toilette überprüfte, lüftete und das Gebäude gegen 11.00 Uhr wieder freigab. Zehn Schüler und drei Erwachsene zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt.

