Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchtem Tötungsdelikt - 26-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Nachdem am 02.10.2023 ein 31 Jahre alter Mann in Stuttgart-Vaihingen von einem silbernen Mercedes erfasst und schwer verletzt worden ist (siehe Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 04.10.2023 unter https://t1p.de/ftlds und vom 14.11.2023 unter https://t1p.de/hipv1), hat die Polizei einen 26-Jährigen ermittelt, der sich mittlerweile in Haft befindet. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Stuttgart führten auf die Spur des Tatverdächtigen, der sich den Ermittlungen zufolge nach der Tat in die Türkei abgesetzt hatte. Beamte der Kriminalpolizei nahmen ihn am 09.10.2024 fest. Ein Haftrichter setzte den bestehenden Haftbefehl in Vollzug und wies den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell