POL-HAM: Defekte Reifen und fehlerhafte Ladungssicherung: Polizei beendet Lkw-Fahrt auf der Hafenstraße

Hamm (ots) - Die Sommerferien sind fast vorbei und am Donnerstag, 22. August, starten rund 1.900 Erstklässler an 27 Hammer Grundschulen in einen neuen Lebensabschnitt. Damit sie, aber natürlich auch alle anderen Schülerinnen und Schüler, sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, führen Polizei Hamm und Stadt Hamm in den nächsten Wochen verstärkt Kontrollen ...

