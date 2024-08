POL-HAM: Vorsicht im Straßenverkehr: I-Dötzchen ab nächste Woche unterwegs!

Hamm-Mitte (ots) - Eine 75-jährige Frau wurde am Donnerstag, 15. August, in der Brauereistraße Opfer eines Trickdiebstahls. Der bislang unbekannte männliche Täter sprach die Seniorin aus Lünen und ihren Begleiter gegen 16.15 Uhr auf dem Gehweg der Verbindungsstraße zwischen Westenwall und Ritterstraße an. Während er sie nach dem Weg fragte, legte er seine Fließjacke über den Rollator der 75-Jährigen, in dem ...

