Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet Reisekoffer einer 21-Jährigen

Essen - Neu-Isenburg (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 3. Juni 2023 in einem Schnellzug einer jungen Frau den Reisekoffer gestohlen hat.

Gegen 19:25 Uhr stieg die damals 21-Jährige im Fernbahnhof Flughafen Frankfurt am Main in den ICE 620. Mit sich führte die Deutsche einen blauen Hartschalenkoffer, den sie nach ihrem Einstieg hinter ihrem Sitz abstellte. Als der ICE um 21:18 Uhr im Hauptbahnhof Essen eintraf, bemerkte die Frau aus Neu-Isenburg, dass der Koffer verschwunden war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 820 Euro. Eine Videoauswertung im Essener Hauptbahnhof zeigt den Unbekannten, der den Schnellzug mit dem Hartschalenkoffer verließ und sich zielstrebig in Richtung des Treppenabgangs bewegte und aus dem Hauptbahnhof ging.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine schwarze Weste, ein braunes T-Shirt, eine hellblaue, kurze Hose, weiße Turnschuhe und eine schwarze Umhängetasche.

Die Tat ereignete sich am 3. Juni 2023, zwischen 21 Uhr und 21:30 Uhr in dem ICE 620 kurz vor dem Hauptbahnhof Essen. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_36_2024.html

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell